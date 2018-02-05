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В Челябинске 7 февраля откроется региональный оператор фонда «Сколково»
05.02.2018 г. 15:14
Фото с сайта gubernator74.ru
Он появится на базе IT-парка. Южноуральские резиденты смогут получить доступ к инновационным решениям и услугам фонда: от патентования интеллектуальной собственности до привлечения инвестиций в проекты. В открытии регоператора примет участие вице-президент «Сколково» Юрий Сапрыкин. Мероприятие приурочено к Всероссийскому форуму «Информационное общество – 2018», который пройдет в Челябинске с 7 по 10 февраля.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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