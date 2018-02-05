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Борис Дубровский прокомментировал отказ МОК в приглашении на Олимпиаду Ольги Фаткулиной
05.02.2018 г. 15:11
Фото с сайта gubernator74.ru
В четверг, 1 февраля, Спортивный арбитражный суд отменил пожизненную дисквалификацию челябинской конькобежки Ольги Фаткулиной от Олимпийских игр. Однако сегодня стали известно, что комиссия МОК отказала 13 россиянам, в том числе Фаткулиной, в приглашении на турнир в Пхенчхане.
"Это решение, которое полностью игнорирует предыдущие выводы спортивного арбитражного суда, находится вне логики, вне морали и за гранью понимания. Убежден, что истина рано или поздно восторжествует, мы по-прежнему будем поддерживать своих спортсменов, и будем приветствовать положительное решение по проведению альтернативных Игр в России", — отметил Борис Дубровский.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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