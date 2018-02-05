Борис Дубровский прокомментировал отказ МОК в приглашении на Олимпиаду Ольги Фаткулиной

Фото с сайта gubernator74.ru

В четверг, 1 февраля, Спортивный арбитражный суд отменил пожизненную дисквалификацию челябинской конькобежки Ольги Фаткулиной от Олимпийских игр. Однако сегодня стали известно, что комиссия МОК отказала 13 россиянам, в том числе Фаткулиной, в приглашении на турнир в Пхенчхане.

"Это решение, которое полностью игнорирует предыдущие выводы спортивного арбитражного суда, находится вне логики, вне морали и за гранью понимания. Убежден, что истина рано или поздно восторжествует, мы по-прежнему будем поддерживать своих спортсменов, и будем приветствовать положительное решение по проведению альтернативных Игр в России", — отметил Борис Дубровский.

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Фото с сайта gubernator74.ru

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