В Челябинской области четверых мужчин будут судить за похищение коров на миллион рублей

Фото с сайта ludidv.ru

Южноуральцы похищали коров у жителей Октябрьского, Троицкого, Увельского, Чесменского, Варненского и Верхнеуральского районов. Грабители по ночам проникали в хозяйственные помещения частных домов. Похищенных животных перевозили на автомобиле "Газель". Большинство потерпевших — пенсионеры, сообщили в региональном управлении МВД.

Сумма ущерба составила более 1 млн рублей. Уголовное дело направлено в троицкий городской суд. Южноуральцам грозит до девяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 05.02.2018 г.»