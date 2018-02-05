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В Челябинской области четверых мужчин будут судить за похищение коров на миллион рублей
05.02.2018 г. 15:02
Фото с сайта ludidv.ru
Южноуральцы похищали коров у жителей Октябрьского, Троицкого, Увельского, Чесменского, Варненского и Верхнеуральского районов. Грабители по ночам проникали в хозяйственные помещения частных домов. Похищенных животных перевозили на автомобиле "Газель". Большинство потерпевших — пенсионеры, сообщили в региональном управлении МВД.
Сумма ущерба составила более 1 млн рублей. Уголовное дело направлено в троицкий городской суд. Южноуральцам грозит до девяти лет лишения свободы.
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