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Бизнесменам в Челябинской области предлагают дешевые кредиты на сумму до 1 млн рублей
05.02.2018 г. 14:57
Фото с сайта gubernator74.ru
Предприниматели могут получить деньги на срок до года по ставке до 7,7% годовых. Такие условия предлагает "Территория бизнеса." «Переплата за год по максимальному займу в размере 1 млн рублей составит порядка 40 тыс. рублей», - рассказал директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области Артур Юсупов.
По данным минэкономразвития региона, в течение этой недели на выдачу кредитов южноуральским бизнесменам выделят более 8 млн рублей. На первом заседании комитета было рассмотрено 13 заявок от предпринимателей. Девять из них комиссия одобрила.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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