Бизнесменам в Челябинской области предлагают дешевые кредиты на сумму до 1 млн рублей

Фото с сайта gubernator74.ru

Предприниматели могут получить деньги на срок до года по ставке до 7,7% годовых. Такие условия предлагает "Территория бизнеса." «Переплата за год по максимальному займу в размере 1 млн рублей составит порядка 40 тыс. рублей», - рассказал директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области Артур Юсупов.

По данным минэкономразвития региона, в течение этой недели на выдачу кредитов южноуральским бизнесменам выделят более 8 млн рублей. На первом заседании комитета было рассмотрено 13 заявок от предпринимателей. Девять из них комиссия одобрила.

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Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 05.02.2018 г.»