В областную прокуратуру в 2017 году поступило около 1,5 тыс. жалоб на экологию

Фото с сайта pravmin74.ru

Из них было удовлетворено 248 обращений. Однако самой популярной темой у заявителей в 2017 году была не экология. Чаще всего в прокуратуру жители Челябинской области жаловались на нарушения в сферах ЖКХ, трудового, жилищного и земельного законодательства, законов об исполнительном производстве, прав и интересов несовершеннолетних.

Всего в прошлом году ведомство получило около 100 тыс. обращений. Каждая четвертая жалоба признана обоснованной, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 05.02.2018 г.»