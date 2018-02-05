Ипотеку хотят сделать доступнее тем, кто будет перечислять НДФЛ на погашение кредита

Фото с сайта minstroy74.ru

Предложение об этом на XII Съезде лидеров «Опоры России», который состоялся в Челябинске на прошлой неделе, высказали представители челябинского отделения. Таким образом, ипотеку смогу взять люди даже без первоначального взноса, но при условии, что заемщик обязуется перечислить банку все полагающиеся ему налоговые вычеты. Если у человека есть деньги на первый взнос, то свои налоговые вычеты по НДФЛ заемщик может перечислить банку в счет кредита. Об этом в программе «Разбор полетов» в эфире «Челябинского эха» рассказал глава комитета по вопросам градостроительства челябинского отделения «Опоры России» Андрей Бодрягин.

"Кроме ипотеки должен быть другой инструмент, к примеру, брать кредиты под выплаты НДФЛ. Вот те же самые бюджетники – стабильные плательщики налогов. Второе, субсидировать за счет предприятий, чтобы предприятия давали на первоначальный взнос, представители минэконома федерального, поддерживают эти идеи, мы договорились встретиться и детально обсудить этот вопрос", - рассказал Андрей Бодрягин.

Предприятия, как было озвучено, будут предоставлять своим сотрудникам средства на первоначальный взнос по ипотеке, взамен работодатель получит от государства налоговые преференции. Также представители челябинской «Опоры России» предложили выдавать дотации из областного бюджета молодым семьям на покупку первого жилья. По словам Андрея Бодрягина, такая программа уже работает в Свердловской области.

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Фото с сайта minstroy74.ru

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