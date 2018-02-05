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В Челябинской области потеплеет до -2 градусов
05.02.2018 г. 13:49
Фото с сайта news.tut.by
По сведениям челябинского гидрометцентра, в светлое время суток 7 и 8 февраля по области прогнозируется облачная погода, температура воздуха будет от -2 до -7 градусов, в низинных территориях до -13. В ночные часы в ближайшие двое суток по области будет морозно - столбики термометров в низинах опустятся до 27 мороза. В Челябинске ночью 7 и 8 февраля от -18 до -22 градусов. В дневные часы прогнозируется -6 - -8. Ветер ожидается юго-западный 4-9 м/с.
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Фото с сайта news.tut.by
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