В Челябинске отменили проведение массового забега «Лыжня России-2018» из-за отсутствия снега

Фото с сайта onlinetambov.ru

В министерстве спорта региона не исключили, что Челябинск в этом году вообще не будет проводить соревнования. Ранее всероссийскую акцию планировалось провести на площадке ЧелГУ.

В других городах области массовые забеги пройдут 10-11 февраля. Так, соревнования «Лыжня России» состоятся на стадионе им. Светланы Ишмуратовой в Златоусте и на территории экопарка в Магнитогорске. Впервые массовые забеги пройдут на территории парка спорта и отдыха КСК «Рифей»: в них примут участие более 500 жителей Сосновского района.

В 2017 году «Лыжню России» в Челябинской области также переносили, но не из за отсутствия снега, а из-за аномальных морозов.

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Фото с сайта onlinetambov.ru

Все новости за 05.02.2018 г.»