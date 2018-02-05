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В Челябинске отменили проведение массового забега «Лыжня России-2018» из-за отсутствия снега
05.02.2018 г. 13:37
Фото с сайта onlinetambov.ru
В министерстве спорта региона не исключили, что Челябинск в этом году вообще не будет проводить соревнования. Ранее всероссийскую акцию планировалось провести на площадке ЧелГУ.
В других городах области массовые забеги пройдут 10-11 февраля. Так, соревнования «Лыжня России» состоятся на стадионе им. Светланы Ишмуратовой в Златоусте и на территории экопарка в Магнитогорске. Впервые массовые забеги пройдут на территории парка спорта и отдыха КСК «Рифей»: в них примут участие более 500 жителей Сосновского района.
В 2017 году «Лыжню России» в Челябинской области также переносили, но не из за отсутствия снега, а из-за аномальных морозов.
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Фото с сайта onlinetambov.ru
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