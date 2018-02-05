МРСК планирует еще создать на Южном Урале станции зарядки электромобилей

Фото с сайта www.mrsk-ural.ru

В данный момент южноуральцы могут заряжать электромобили на двух станциях: возле деревни Аллаки и в Челябинске на площади МОПРа. На съезде лидеров "Опоры России" замдиректора по развитию и реализации услуг "МРСК Урала" Дмитрий Вялков заявил, что организация ищет партнеров-операторов для создания зарядных станций.

"В 2018 году на территории ответственности энергокомпании — в Челябинской и Свердловской областях, Пермском крае —планируется открыть пять зарядных станций для электромобилей", — отметил он.

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Фото с сайта www.mrsk-ural.ru

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