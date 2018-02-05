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МРСК планирует еще создать на Южном Урале станции зарядки электромобилей
05.02.2018 г. 13:29
Фото с сайта www.mrsk-ural.ru
В данный момент южноуральцы могут заряжать электромобили на двух станциях: возле деревни Аллаки и в Челябинске на площади МОПРа. На съезде лидеров "Опоры России" замдиректора по развитию и реализации услуг "МРСК Урала" Дмитрий Вялков заявил, что организация ищет партнеров-операторов для создания зарядных станций.
"В 2018 году на территории ответственности энергокомпании — в Челябинской и Свердловской областях, Пермском крае —планируется открыть пять зарядных станций для электромобилей", — отметил он.
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Фото с сайта www.mrsk-ural.ru
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