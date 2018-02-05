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В Челябинске шубы больших размеров покупают чаще, чем средних и маленьких
05.02.2018 г. 13:24
Фото с сайта news.ykt.ru
Спрос и предложения изучил по объявлениям о продаже и покупке сервис "Юла". Оказалось, что около 40% женских шуб были больших размеров (от 46 до 54). Каждая третья - среднего размера (44-46) и еще столько же - маленьких размеров (40-44). В приоритете у южноуральских женщин шубы черного, коричневого, белого, бежевого и серого цветов, как и в других регионах страны.
Самая ценная, выставленная на продажу на "Юле", была из баргузинского соболя, ее стоимость около 3 млн рублей.
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Фото с сайта news.ykt.ru
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