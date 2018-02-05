Мошенница из Еманжелинска через интернет выманила у девочки 20 тыс. рублей

Фото с сайта m.nashbryansk.ru

18-летняя девушка зарегистрировалась в одной из социальных сетей под вымышленным мужским именем и в течение нескольких месяцев переписывалась с ребенком. Войдя в доверие, мошенница попросила у собеседницы деньги для оплаты штрафов и лечения травм. Тогда девочка перевела аферистке 20 тыс. рублей.

Еманжелинский городской суд назначил девушке исправительные работы сроком на один год по месту трудоустройства. 10% зарплаты будет удерживаться в пользу государства. Также мошенница возместила материальный ущерб, вернув деньги обманутой девочке, сообщили в пресс-службе суда.

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Фото с сайта m.nashbryansk.ru

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