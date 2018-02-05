В загрязнении воздуха в Магнитогорске уличили крематорий

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Прокуратура в ходе проверки выяснила, что у фирмы «Долг» не было разрешения на выбросы. Установлено, что указанное предприятие эксплуатирует крематорий, загрязняет воздух и не имеет нужных для этого документов.

За нарушение юрлицо привлечено к административной ответственности. Также ведомство обратилось в суд с заявлением о признании деятельности фирмы незаконной. Компания обязана устранить все нарушения в шестимесячный срок, сообщили в областной прокуратуре.

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