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В загрязнении воздуха в Магнитогорске уличили крематорий
05.02.2018 г. 12:43
Фото с сайта news.vse42.ru
Прокуратура в ходе проверки выяснила, что у фирмы «Долг» не было разрешения на выбросы. Установлено, что указанное предприятие эксплуатирует крематорий, загрязняет воздух и не имеет нужных для этого документов.
За нарушение юрлицо привлечено к административной ответственности. Также ведомство обратилось в суд с заявлением о признании деятельности фирмы незаконной. Компания обязана устранить все нарушения в шестимесячный срок, сообщили в областной прокуратуре.
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