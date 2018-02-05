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Челябинская область подаст заявку на проведение ЧМ по фристайлу и сноуборду в 2025 году
05.02.2018 г. 12:29
Фото с сайта pravmin74.ru
На съезде лидеров "Опоры России" председатель совета директоров курорта Олег Сиротин сообщил, что президент Владимир Путин поддержал данное решение. За право принимать турнир будет бороться горнолыжный центр "Солнечная долина". Для того, чтобы соответствовать всем требованиям, на курорте необходимо построить несколько новых трасс, гостиницы и рестораны. Примерная стоимость объектов оценивается в 1 млрд 200 млн рублей.
Заявку планируют подать в апреле. Официальное решение о месте проведения чемпионата будет принято осенью Международной федерацией лыжного спорта.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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