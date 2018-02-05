До ТЭЦ-2 и Чурилово в Челябинске пустят электробус или проложат сеть для троллейбусов

Фото с сайта cheladmin.ru

По словам директора «ЧелябГЭТ» Александра Павлюченко, превращение троллейбуса в электробус, то есть установка автономного аккумулятора, стоит порядка 3,5 млн рублей. Понадобится не менее десяти таких машин, а это 35 млн рублей. При этом стоимость прокладки контактной сети пока не известна.

В пользу электробусов говорит и тот факт, что электротранспорт считается самым экологически чистым. В прошлом году на улицах города тестировали электробус китайского производства, но власти пришли к выводу, что машина слишком дорогая, и отказались дальнейшего использования.

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Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 05.02.2018 г.»