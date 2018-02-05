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Французская газета Le Figaro назвала эксперимент на «Маяке» причиной выброса рутения-106 на Южном Урале
05.02.2018 г. 11:54
Повышенное содержание изотопа может быть связано с контрактом производственного объединения "Маяк" на проведение физического опыта, пишет издание. Договор был заключен с двумя научными учреждениями Франции и Италии.
По информации Le Figaro, радиоактивный источник церия-144 планировалось установить рядом с детектором частиц в Италии весной 2018 года. Как рассказал газете сотрудник Института по исследованию фундаментальных законов CEA Тьерри Лассер, предприятие "Маяк" было единственным, которое подало заявку на тендер. "Это единственное в мире предприятие, способное изготовить этот радиоактивный источник", — отметил он.
Однако в декабре 2017 года руководство "Маяка" сообщило, что не сможет обеспечить поставки источника, так как производственный процесс не позволил достичь необходимого уровня радиоактивности, добавляет издание.
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Фото с сайта atomic-energy.ru
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