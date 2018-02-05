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Челябинцы жалуются на дым от Коркинского разреза
05.02.2018 г. 11:01
Фото с сайта pravmin74.ru
На прошлой неделе от горожан поступило около 400 сообщений о неприятном запахе и плохой видимости. В основном на гарь жаловались жители Ленинского и Советского районов.
По словам начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Александра Рымарева, на экологическую обстановку в Челябинске влияют пожары на Коркинском разрезе. На данный момент зарегистрировано три очага возгораний. Они располагаются в труднодоступных местах карьера. Общая площадь пожаров составляет 410 квадратных метров. Ликвидацией возгораний занимаются сотрудники МЧС.
Фото с сайта korkino-raion.ru
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