Челябинцы жалуются на дым от Коркинского разреза

Фото с сайта pravmin74.ru

На прошлой неделе от горожан поступило около 400 сообщений о неприятном запахе и плохой видимости. В основном на гарь жаловались жители Ленинского и Советского районов.

По словам начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Александра Рымарева, на экологическую обстановку в Челябинске влияют пожары на Коркинском разрезе. На данный момент зарегистрировано три очага возгораний. Они располагаются в труднодоступных местах карьера. Общая площадь пожаров составляет 410 квадратных метров. Ликвидацией возгораний занимаются сотрудники МЧС.

Фото с сайта korkino-raion.ru

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 05.02.2018 г.»