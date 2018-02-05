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Бывший глава Копейска стал замминистра общественной безопасности Челябинской области
05.02.2018 г. 10:59
Фото с сайта akgo74.ru
Постановление о назначении 56-летнего Валерия Устинова на пост заместителя министра общественной безопасности сегодня, 5 феварля, опубликовано на сайте губернатора. Установлен испытательный срок - один месяц.
Устинов занимал пост главы Копейска с 5 по 21 декабря 2016 года. В отставку с должности ушел по собственному желанию, объяснив решение состоянием здоровья.
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Фото с сайта akgo74.ru
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