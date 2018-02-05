В 2017 году в Челябинской области собрано налогов на 20,1 млрд рублей больше, чем годом ранее

Фото с сайта mayaksbor.ru

Всего по итогам 2017-го на территории Южного Урала было собрано 214 млрд рублей налогов. Из этой суммы более 135 млрд перечислено в областной бюджет, сообщили в управлении федеральной налоговой службы.

Основную часть сборов составил подоходный налог — 58 млрд 400 млн рублей. На втором месте по объему платежей находится НДС на товары и услуги. В отраслевой структуре ведущую позицию традиционно заняли платежи обрабатывающих производств - от этих предприятий поступило свыше 42% всей суммы. Большую часть средств перечислили металлурги.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта mayaksbor.ru

Все новости за 05.02.2018 г.»