МОК не допустил Ольгу Фаткулину до участия в Олимпиаде в Пхенчхане

Фото с сайта pravmin74.ru

Комиссия отклонила дополнительную заявку на 13 российских спортсменов, среди которых была и челябинская конькобежка. "CAS не предоставил доказательств того, что данные атлеты не употребляли допинг", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МОК.

Кроме того, комиссия не смогла получить доступ к данным управленческой системы московской антидопинговой лаборатории. В итоге члены организации приняли решение не допускать до Игр атлетов, представленных в заявке.

Дополнительный список спортсменов на участие в Олимпиаде был подан на прошлой неделе. Тогда Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификации 28 российских атлетов и вернул им медали сочинских Игр.

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Фото с сайта pravmin74.ru

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