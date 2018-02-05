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МОК не допустил Ольгу Фаткулину до участия в Олимпиаде в Пхенчхане
05.02.2018 г. 08:24
Комиссия отклонила дополнительную заявку на 13 российских спортсменов, среди которых была и челябинская конькобежка. "CAS не предоставил доказательств того, что данные атлеты не употребляли допинг", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МОК.
Кроме того, комиссия не смогла получить доступ к данным управленческой системы московской антидопинговой лаборатории. В итоге члены организации приняли решение не допускать до Игр атлетов, представленных в заявке.
Дополнительный список спортсменов на участие в Олимпиаде был подан на прошлой неделе. Тогда Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификации 28 российских атлетов и вернул им медали сочинских Игр.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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