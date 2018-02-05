Под Челябинском в ДТП с выездом на встречную полосу пострадали четверо

Фото: Скриншот с сайта youtube.com / ЧС channel Челябинская обл.

Авария произошла в воскресенье, 4 февраля, на трассе Долгодеревенское - Аргаяш. Столкнулись легковая Honda и кроссовер Hyundai. Как сообщается в комментарии к видео, опубликованном на Youtube, водитель японской иномарки не справился с управлением, и его машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в корейское авто. После удара Honda скатилась в кювет.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека. По словам очевидцев, водителя Honda и его пассажира увезла скорая. На месте работали сотрудники ГИБДД и пожарные.

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