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В Челябинске на следующей неделе потеплеет до -5
04.02.2018 г. 18:54
Фото с сайта NK-TV.com
Такую температуру прогнозируют синоптики гидрометцентра России на среду, 7 февраля. Теплеть в городе начнет с понедельника. Предстоящей ночью ожидается -20, днем - -8. Во вторник будет шесть градусов со знаком "минус".
По ночам на предстоящей неделе столбики термометров в среднем будут опускаться до -18. Холоднее всего будет в ночь на субботу - -23. В светлое время суток ожидается в пределах -8 - -5. Сильных осадков синоптики не прогнозируют.
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