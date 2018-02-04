В Челябинске на следующей неделе потеплеет до -5

Фото с сайта NK-TV.com

Такую температуру прогнозируют синоптики гидрометцентра России на среду, 7 февраля. Теплеть в городе начнет с понедельника. Предстоящей ночью ожидается -20, днем - -8. Во вторник будет шесть градусов со знаком "минус".



По ночам на предстоящей неделе столбики термометров в среднем будут опускаться до -18. Холоднее всего будет в ночь на субботу - -23. В светлое время суток ожидается в пределах -8 - -5. Сильных осадков синоптики не прогнозируют.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 04.02.2018 г.»