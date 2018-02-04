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66-летняя женщина ночью ушла из дома в Магнитогорске и пропала
04.02.2018 г. 13:22
Волонтеры разместили сообщение о поиске Валентины Мяловой. Она ночью 3 февраля ушла из дома по ул. Труда, 18 и исчезла. До настоящего времени женщина не возвращалась, говорится в группе в соцсети "ВКонтакте" "Легион-СПАС" MGN ПОИСК ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ".
Приметы разыскиваемой: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, карие глаза, темно-русые волосы, носит очки.
Источник: "Легион-СПАС" MGN ПОИСК ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙvk.com
Информацию о женщине просят сообщать волонтерам, контакты есть в группе отряда "Легион-СПАС", или в любой отдел полиции.
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