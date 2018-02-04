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Почти 100 жалоб на грязный воздух поступило от челябинцев за сутки
04.02.2018 г. 11:46
Большая часть из них - 30 - из Ленинского района. Информацию об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.
По данным ЕДДС, в течение субботы, 3 февраля, и до восьми часов утра воскресенья, поступило 95 сообщений от жителей с информацией о загрязнении воздуха. 30 звонков было из Ленинского района, 16 - из Центрального, 11 - из Советского, по 10 - из Калининского, Металлургического и Тракторозаводского. Меньше всего - восемь жалоб - поступило от жителей Курчатовского района.
Как сообщается на сайте челябинского гидрометцентра, режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности сохраняется в городе с вечера 30 января. Особый экорежим будет действовать минимум до 14:00 понедельника, 5 февраля. Ожидается слабый ветер, метеоусловия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. Предприятиям предписано снизить объемы выбросов.
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