Почти 100 жалоб на грязный воздух поступило от челябинцев за сутки

Фото с сайта pravmin74.ru

Большая часть из них - 30 - из Ленинского района. Информацию об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.



По данным ЕДДС, в течение субботы, 3 февраля, и до восьми часов утра воскресенья, поступило 95 сообщений от жителей с информацией о загрязнении воздуха. 30 звонков было из Ленинского района, 16 - из Центрального, 11 - из Советского, по 10 - из Калининского, Металлургического и Тракторозаводского. Меньше всего - восемь жалоб - поступило от жителей Курчатовского района.



Как сообщается на сайте челябинского гидрометцентра, режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности сохраняется в городе с вечера 30 января. Особый экорежим будет действовать минимум до 14:00 понедельника, 5 февраля. Ожидается слабый ветер, метеоусловия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. Предприятиям предписано снизить объемы выбросов.

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