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В Челябинске стрела башенного крана упала на автомобиль, в котором находился водитель
03.02.2018 г. 15:34
Фото с сайта vk.com/chp_dtp
Инцидент произошел сегодня, 3 февраля, в микрорайоне «Академ Riverside» на улице Университетская Набережная,64. Части стрелы упали на автомобиль Lada Priora, который стоял на парковке. В салоне машины находился водитель.
"Он услышал гул, а потом почувствовал удар. Сам водитель не пострадал", — пишет один из очевидцев в группе "ЧП ДТП Златоуст Челябинск" в соцсети "ВКонтакте". В результате удара была повреждена задняя часть машины, выбиты стекла. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.
Фото: «ЧП ДТП Златоуст Челябинск» / vk.com
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