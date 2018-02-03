В Челябинске стрела башенного крана упала на автомобиль, в котором находился водитель

Фото с сайта vk.com/chp_dtp

Инцидент произошел сегодня, 3 февраля, в микрорайоне «Академ Riverside» на улице Университетская Набережная,64. Части стрелы упали на автомобиль Lada Priora, который стоял на парковке. В салоне машины находился водитель.

"Он услышал гул, а потом почувствовал удар. Сам водитель не пострадал", — пишет один из очевидцев в группе "ЧП ДТП Златоуст Челябинск" в соцсети "ВКонтакте". В результате удара была повреждена задняя часть машины, выбиты стекла. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Фото: «ЧП ДТП Златоуст Челябинск» / vk.com

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 03.02.2018 г.»