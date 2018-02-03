В Челябинской области трактористу, который решил сократить путь, грозит тюремный срок за снос деревьев

Фото с сайта traktoramira.ru

Лесному фонду причинен ущерб на сумму 150 тыс. рублей. 39-летний мужчина работал на тракторе рядом с лесничеством Октябрьского района. Южноуралец решил сократить путь и выехал на территорию леса, где случайно повредил 49 сосен.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом в размере до 300 тыс. рублей, сообщили в региональном управлении МВД.

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