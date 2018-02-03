В Магнитогорске водитель лесовоза скончался от инфаркта, пытаясь потушить машину

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Это произошло в четверг, 1 февраля, днем на улице Шоссейная. Лесовоз загорелся во время движения. "У него лопнуло и загорелось колесо. Водитель отогнал машину подальше от заправки и начал самостоятельно тушить машину снегом", — пишет в группе "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)" в соцсети "ВКонтакте" один из очевидцев.

На место прибыли сотрудники МЧС, которые потушили возгорание. Во время ликвидации пожара водителю стало плохо. Прибывшие врачи не смогли спасти мужчину. Он скончался от сердечного приступа.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 03.02.2018 г.»