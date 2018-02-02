Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить

Фото с сайта gubernator74.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 27 января по 2 февраля 2018 года.



1. Замгубернатора обвинил в появлении смога над Челябинском новые микрорайоны

Сергей Сушков заявил, что, в частности, уплотнительная застройка в Парковом, «Академ Riverside» и Чурилово мешает нормальному движению воздушных масс. Эти микрорайоны закрыли город от "провертивания", сказал вице-губернатор.

Фото с сайта gubernator74.ru

По его мнению, следует обратить внимание и на ЮУЖД, которая сортирует вагоны в центре Челябинска, а также на некачественное топливо на АЗС города. Кроме того, необходимо закупать более дорогие и безопасные реагенты, которые не оставляют пыли и грязь после высыхания, отметил Сергей Сушков. Он добавил, что, кроме того, нужна доработка в нормативах по ограничению въезда в город большегрузного транспорта в период НМУ. Несмотря на официальный запрет, в Челябинск все-таки попадают автомобили, которые выбрасывают вредные вещества в атмосферу.

Челябинск живет в режиме НМУ с середины недели. По данным местного гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности объявлены до 14:00 воскресенья, 4 февраля. В приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, из-за которых загрязняющие вещества будут накапливаться в приземном слое атмосферы. Промышленным предприятиям предписано снизить объем выбросов.

2. В Челябинске определили компанию, которая построит остров на реке Миасс к саммиту ШОС

Работы будет вести хозяйственное партнерство «Конгресс-холл». Компания стала единственным участником торгов, которые объявил фонд имущества Челябинской области. Учредителем ее является правительство региона.

Источник: congress-74.ru

«Конгресс-холл» заплатит за право создания земельного участка на водоеме 4 млн рублей. Несмотря на то, что аукцион признан несостоявшимся, так как к участию в нем заявилась только одна компания, закон позволяет заключить договор с единственным участником, если заявка соответствует всем требованиям.

В свою очередь «Конгресс-холл провел собственные торги и выбрал компанию, которая будет непосредственно вести строительные работы. Аукцион состоялся 30 января по заказу хозяйственного партнерства. самую низкую цену за свои услуги предложила фирма «Монтажник» - 29 млн рублей. Второй участник торгов - Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки - оценил работы на 700 тыс. рублей дороже (29 млн 700 тыс.).

Источник: congress-74.ru

Согласно проекту строительства, насыпной искусственный остров в акватории реки Миасс появится с левого берега в границах улиц Береговой и Братьев Кашириных. Работы по созданию насыпи должны завершиться к сентябрю 2018 года. При этом общая стоимость возведения "Конгресс-холла", который частично расположится и на острове, оценивается в 9 млрд рублей.

На этой неделе также стало известно, что челябинскую свалку предлагают накрыть илом из реки Миасс. Таким способом планируют решить сразу две проблемы: очистить водоем для строительства искусственного острова и рекультивировать мусорный полигон.

3. Спортивный арбитраж отменил пожизненное отстранение Ольги Фаткулиной от Олимпийских игр

Решение на апелляции 39 российских спортсменов, среди которых и челябинская конькобежка, было опубликовано в четверг, 1 февраля, на сайте суда. Ранее Ольгу Фаткулину в числе еще 42 российских спортсменов МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах за использование допинга. Челябинку по той же причине Международный Олимпийский комитет лишил серебряной награды, которую она выиграла на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Это решение тоже аннулировано.

Фото с сайта pravmin74.ru

Сама спортсменка сообщила, что у нее нет никаких эмоций после решения Спортивного Арбитражного суда в Лозанне. "Все так и должно было быть. Победой будет, если нас допустят на Олимпийские игры. Будем сейчас ждать – как там все решится по допуску. Вот тогда и будем радоваться. Сейчас состояние уже такое, что никаких эмоций нет", — цитирует «Спорт-Экспресс» конькобежку.

4. Власти Челябинской области намерены потратить на ремонт служебных иномарок больше всех в России

Общая сумма контракта составляет 19,5 млн рублей. К примеру, власти Тюменской области объявили аналогичный контракт на 10 млн рублей, сообщает Znak.com.

Управление делами губернатора и правительства Челябинской области в 2018 году готово заключить пять годовых госконтрактов. Самая крупная заявка на оказание услуг по техобслуживанию, диагностике и ремонту машин марок Toyota и Lexus оценивается в 6 млн рублей, с максимальной стоимостью возможных услуг по ремонту и с учетом общей стоимости запчастей - 1 млрд 400 млн рублей. По информации издания, в закупках цена завышена в среднем в два, а то и в три раза. Кроме того, 5,5 млн рублей власти готовы потратить на ремонт автомобилей Volkswagen, 2 млн - на ремонт Mercedes, 3 млн рублей на обслуживание Audi и еще 3 млн на BMW. Всего предполагается закупить 60 тыс. запчастей.

Фото с сайта pravmin74.ru

Ситуацию с контрактами прокомментировал пресс-секретарь губернатора Челябинской области. Дмитрий Федечкин заявил, что ему не понятен ажиотаж, который возник в связи с проведенным аукционом на техобслуживание автомобилей губернатора и кабмина области. В автопарке 84 служебных иномарок, большинство из которых старше 10 лет, в любой момент что-то может выйти из строя, сказал пресс-секретарь.

"Автомобильный парк, про который идет речь, эти машины в подавляющем числе старше 10 лет. Можно себе представить, что происходит с автомобилем за такое время при такой эксплуатации, у всех машин приличные пробеги, потому что у Бориса Александровича (Дубровского) очень много мероприятий по области, автомобили с пробегом по 200- 300 тысяч км. Всегда взвешивают руководители решения. Покупка новых автомобилей тоже обрастает большими историями всегда. Надо понимать, что покупка и ремонт машин – стандартная история", - сообщил Дмитрий Федечкин.

5. Челябинцы наблюдали полное лунное затмение

Челябинцы 31 января наблюдали полное лунное затмение. Оно началось в 16:48 по местному времени. Максимальная фаза затмения наступила в 18:29 — Луна оказалась вблизи центра земной тени. В этот момент было заметно максимальное потемнение спутника.

Видео: RT на русском / youtube.com

Увидеть затмение смогли жители практически всей России. Луна находилась в земной тени больше часа. В этом году затмение прошло в период суперлуния. Примерно за 27 часов до прохождения точки полнолуния естественный спутник прошел перигей (ближайшую к Земле точку своей орбиты) в 359 тыс. километрах.

Источник: planetarium-moscow.ru

Следующее лунное затмение состоится 27 июля 2018 года. Оно будет самым продолжительным в XXI веке — 103 минуты, сообщается на сайте московского планетария.

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