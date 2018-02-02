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Южноуральцам предлагают выбрать удобный для голосования избирательный участок на портале госуслуг
02.02.2018 г. 17:40
Фото с сайта krasnoobsk-novosti.ru
Также это можно будет сделать через специальное мобильное приложение, в которое внедрен сервис подачи онлайн-заявлений. Выбрать удобный участок по месту нахождения избирателя можно будет только один раз - до 12 марта.
Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале госуслуг и нажать на надпись "Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации" на баннере главной страницы. Затем нужно будет заполнить форму и отправить заявление в электронном виде в ЦИК. Подать заявку можно и лично в участковых и территориальных избирательных комиссиях и МФЦ.
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