В зоне свободной торговли на китайско-казахской границе откроют представительство Челябинской области

Фото с сайта gubernator74.ru

Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи губернатора Бориса Дубровского с президентом «Национальной компании» «Кахахсан темир жолы» Канатом Алпысбаевым. Было заключено соглашение о сотрудничестве между казахстанской организацией и «Южноуральской управляющей компанией» (оператор ТЛК «Южноуральский»). Также подписан инвестиционный договор между «Южноуральской управляющей компанией» и «Международным центром приграничного сотрудничества «Хоргос».

Челябинский бизнес сможет реализовывать собственную продукцию и закупать китайские товары, а казахстанская сторона будет участвовать в развитии логистики ТЛК «Южноуральский», консолидировать российские экспортные товары в направлении Китая. Железные дороги соседней республики предоставляют Челябинской области выгодный тариф, благодаря чему ТЛК сможет конкурировать за грузы, находящиеся в радиусе 1 тыс. км.

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