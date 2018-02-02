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В южноуральской тюрьме обнаружили тайник Каменева и Зиновьева
02.02.2018 г. 17:26
Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области
Библиотека, состоящая из рукописных брошюр, датируется 1932-1933 годами. В этот период в тюрьме Верхнеульска содержались революционеры Григорий Зиновьев и Лев Каменев, а также главный редактор газеты "Комсомольская правда" Александр Слепков. Из текстов рукописей стало известно, что узники сходились на общих собраниях, организовывали дискуссии и обсуждали политическую и экономическую ситуацию СССР и зарубежных стран. В ближайшее время находки изучат историки, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.
Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области
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