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В Челябинске появился музей памяти участников Сталинградской битвы
02.02.2018 г. 17:24
Фото с сайта cheladmin.ru
Церемония открытия прошла сегодня, 2 февраля, в 75-ю годовщину Дня воинской славы России. В мероприятии были задействованы ветераны-участники битвы, мэр Евгений Тефтелев.
Экспозиция посвящена памяти 400 южноуральцев, принявших участие в битве под Сталинградом. В сражении были задействованы 166-я и 99-я южноуральские танковые бригады. В музее, который располагается в школе №155, более 100 экспонатов. Они были собраны во время поездки на Мамаев курган. Также в фонд музея вошли личные вещи солдат, вооружение и восстановленные знамена, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото: Пресс-служба администрации Челябинска
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