Челябинцы требуют от властей запретить дорожные реагенты

Фото с сайта cheladmin.ru

На сайте change.org опубликована петиция, автор которой предлагает вернуться к механической уборке снега. В частности, в ней говорится: «Реагенты создают повышенную влажность и грязь, тем самым повышают вероятность ДТП на дорогах. Грязь закрывает дорожную разметку и плохо счищается со стекол автотранспорта».

«На обочинах обработанных дорог не растет трава. В весенний период весь соляной раствор стекает в реки и убивает все живое большим содержанием соли», - пишет автор инициативы.

Ранее в программе «Разбор полетов» в эфире «Челябинского эха» директор по строительству и эксплуатации городских дорог компании "Южуралмост" Алексей Струговец объяснил, чем подрядчик обрабатывает проезжую часть. По его словам, реагенты безопасны.

«Соль, натрий хлор – обычная пищевая соль - смачивается раствором кальция с хлором 22-процентным раствором. При попадании на проезжую часть он помогает равномерно распределиться на всю ширину и взаимодействует с накатом и гололедом, не позволяя ему образовываться. Данная технология действует при температуре не ниже -25 градусов», - сообщил Алексей Струговец.

По данным авторов петиции, большинство северных Европейских стран уже отказались от использования реагентов в пользу механической уборки снега. Под обращением, адресованным губернатору Борису Дубровскому и администрации Челябинска, на момент публикации материала подписались более 300 человек.

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