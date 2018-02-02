В Челябинске организатора убийства бизнесмена отправили в колонию на 8,5 года

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Для устранения бывшего коллеги мужчина создал банду. По его указанию участники группировки 3 декабря 2013 года в казахстанском городе Рудном похитили бизнесмена и вывезли его в малолюдное место. Там бандиты до смерти избили мужчину. Суд установил непричастность челябинца к убийству бизнесмена. Однако мужчину признали виновным в организации банды и незаконном хранении оружия и отправили на 8,5 года в колонию строгого режима, сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

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