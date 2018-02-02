Пенсионерка отсудила у челябинской больницы 25 тыс. рублей за сломанную во время лечения руку

Фото с сайта doctorpiter.ru

Пожилая женщина, находясь в стационаре медицинского учреждения №5, поскользнулась на мокром полу в ванной комнате и упала. У челябинки диагностировали перелом плечевой кости. После выписки женщина четыре месяца проходила лечение по поводу травмы. Затем она обратилась в суд с заявлением о компенсации морального вреда. Прокурор требования истца поддержал. Однако районный суд посчитал, что пенсионерка сама нарушила больничный режим.

Тогда прокурор подал апелляцию, которую удовлетворили в Челябинском областном суде. Больница должна будет выплатить женщине 25 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 02.02.2018 г.»