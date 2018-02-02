В Челябинске транспортники проверяют информацию о ребенке, которого кондуктор высадил из трамвая в мороз

Фото с сайта chelget.ru

Служебные расследования проводят городское управление транспорта и ООО «ЧелябГЭТ». Сообщения о четверокласснике, которого кондуктор в среду, 31 января, вечером высадил из трамвая в мороз, появились в СМИ. По словам матери мальчика, он забыл дома проездную карту и не мог заплатить за билет. Однако ни прокуратура, ни транспортники жалобу не получали. Ранее кондукторам трамваев, троллейбусов и автобусов запретили высаживать школьников во время морозов, даже если у ребенка не окажется денег.

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