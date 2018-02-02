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Дольщики «Новогорада» проведут акцию протеста, чтобы привлечь внимание властей
02.02.2018 г. 14:24
Массовый митинг согласован с администрацией Челябинска. Он состоится 3 февраля в сквере у ДК завода имени Колющенко. В мероприятии примут участие около 30 человек, сообщает «Ъ-Южный Урал» со ссылкой на организаторов.
По словам дольщиков, на митинг они выходят, потому что с 2018 года областные власти не проявляют никакой активности в решении вопроса с достройкой жилого комплекса. Проблема со сменой застройщика до сих пор не решена.
Строительство «Новограда» идет в Челябинске на пересечении улиц Доватора и Воровского, оно началось в 2012 году с привлечением средств дольщиков. Работы прекратились в 2015-ом, а в 2016 году застройщик - компания «Град» - был признан банкротом. По факту хищения более 1 млн руб в апреле 2017 года правоохранители возбудили уголовное дело.
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