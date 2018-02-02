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Искусственный остров на реке Миасс в Челябинске построит компания из Магнитогорска
02.02.2018 г. 14:19
Источник: congress-74.ru
Фирма «Монтажник» предложила на аукционе самую низкую сумму за свои услуги - 29 млн рублей. Второй участник торгов - Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки - оценил работы на 700 тыс. рублей дороже (29 млн 700 тыс.). Больше желающих поучаствовать в аукционе не нашлось.
Торги состоялись 30 января 2018 года. Они проводились по заказу хозяйственного партнерства «Конгресс-холл», которое ранее выиграло право у фонда имущества области на заключение договора на выполнение работ по устройству искусственного острова. Его планируют построить на пруду ЧГРЭС реки Миасс. К 2020 году там будет возведен конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС.
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