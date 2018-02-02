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Центробанк отозвал лицензии у страховой компании «Южуралжасо»
02.02.2018 г. 12:36
Это было сделано из-за того, что организация не устранила в установленный срок нарушения страхового законодательства. Действие лицензии было приостановлено 22 января 2018 года. Причиной стало нарушение "Южуралжасо" требований к обеспечению финансовой устойчивости. Компании дали 10 дней на исправление ситуации и ввели временную администрацию. Однако организация не смогла устранить нарушения в установленный срок, поэтому в четверг, 1 февраля, лицензии "Южуралжасо" были отозваны, сообщается на сайте ЦБ России.
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