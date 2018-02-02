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Пресс-секретарь губернатора прокомментировал дорогой ремонт правительственных машин
02.02.2018 г. 12:10
Дмитрий Федечкин заявил, что ему не понятен ажиотаж, который возник в связи с проведенным аукционом на техобслуживание автомобилей губернатора и кабмина области. В автопарке 84 служебных иномарок, большинство из которых старше 10 лет, в любой момент что-то может выйти из строя, сказал пресс-секретарь.
"Автомобильный парк, про который идет речь, эти машины в подавляющем числе старше 10 лет. Можно себе представить, что происходит с автомобилем за такое время при такой эксплуатации, у всех машин приличные пробеги, потому что у Бориса Александровича (Дубровского) очень много мероприятий по области, автомобили с пробегом по 200-300 тыс. км. Всегда взвешивают руководители решения. Покупка новых автомобилей тоже обрастает большими историями всегда. Надо понимать, что покупка и ремонт машин – стандартная история", - сообщил Дмитрий Федечкин.
Власти региона намерены потратить на ремонт и обслуживание правительственных машин больше всех в России. Общая сумма контракта составляет 19,5 млн рублей. К примеру, в Тюменской области аналогичный контракт был объявлен на 10 млн рублей.
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