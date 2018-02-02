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02.02.2018 г. | 08:32Гости эфира: Сандаков Николай
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02.02.2018 г. | 08:44Гости эфира: Корытный Валентин, Бодрягин Андрей
Международная комиссия заявила о необходимости дальнейшего изучения ситуации с рутением-106 в Челябинской области
02.02.2018 г. 12:04
Члены независимой группы рекомендуют собрать в единую базу все данные и исключают версию "медицинского" происхождения изотопа. Также специалисты считают необходимым провести дополнительные измерения в точках, находящихся выше тех мест, где обнаружен рутений. При этом эксперты исключают какие-либо последствия для здоровья населения.
Такие выводы были сделаны в ходе первого совещания комиссии, которое состоялось в среду, 31 января, в Москве. Итоги встречи опубликованы на сайте института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН.
Независимая группа ученых и специалистов из Франции, Финляндии, Швеции, Германии, Норвегии, Великобритании и России была создана в декабре 2017 года для определения происхождения рутения-106, который обнаружили в воздухе европейских стран в сентябре-октябре 2017 года.
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