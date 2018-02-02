Коммунальщики вернули челябинцам 7 млн рублей после необоснованных начислений за услуги ЖКХ

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Такую сумму компании выплатили собственникам квартир за 2017 год. Такую информацию получила прокуратура по итогам анализа работы управляющих компаний и ТСЖ. За год по области в ходе прокурорских проверок было внесено 1515 представлений, опротестовано свыше 100 правовых актов, в суды направлено 615 заявлений. В отношении коммунальщиков было возбуждено 18 уголовных дел.

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