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02.02.2018 г. | 08:44Гости эфира: Корытный Валентин, Бодрягин Андрей
Коммунальщики вернули челябинцам 7 млн рублей после необоснованных начислений за услуги ЖКХ
02.02.2018 г. 11:59
Фото с сайта bukva-zakona.com
Такую сумму компании выплатили собственникам квартир за 2017 год. Такую информацию получила прокуратура по итогам анализа работы управляющих компаний и ТСЖ. За год по области в ходе прокурорских проверок было внесено 1515 представлений, опротестовано свыше 100 правовых актов, в суды направлено 615 заявлений. В отношении коммунальщиков было возбуждено 18 уголовных дел.
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