Минстрой предложил дольщикам «Яркой жизни» войти в процедуру банкротства

Фото с сайта www.minstroy74.ru

В четверг, 1 февраля, в ведомстве состоялась встреча участников долевого строительства с независимым юристом. Она была организована после серии одиночных пикетов, на которых активисты требовали включить проблемные объекты "Яркой жизни" в дорожную карту, а также подать заявку на безвозмездное предоставление в АИЖК. На встрече юрист Вячеслав Коробейников посоветовал дольщикам рассмотреть вариант вступления четырех застройщиков микрорайона в процедуру банкротства. По словам специалиста, это единственный способ пустить средства на строительство, а не на возврат долгов. В областном минстрое поддержали данную инициативу.

"Банкротство, это самый вероятный вариант развития событий. Введение наблюдения позволит пустить все найденные средства на достройку домов и удовлетворение требований граждан", — отметил начальник управления строительства ведомства Андрей Фалейчик.

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