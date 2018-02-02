В 14 городах и районах области из-за участившейся гибели людей введен особый противопожарный режим

Фото с сайта www.mchs.gov.ru

С 1 февраля 2018 года он объявлен в Магнитогорске, Верхнем Уфалее, Усть-Катаве, Кыштыме, Миассе, Златоусте, а также в Увельском, Саткинском, Октябрьском, Агаповском, Красноармейском, Карталинском, Сосновском и Каслинском районах.

С начала года в своих домах задохнулись от угарного газа 34 человека, в том числе один ребенок (для сравнения, в 2017 году было 19 человек). По данным управления МЧС по региону, люди гибнут на пожарах чаще всего в выходные - по ночам. Самая сложная ситуация сложилась в горнозаводской зоне, там число погибших в бытовых пожарах увеличилось в 2,5 и более раз. Среди основных причин - нарушение правил эксплуатации электрооборудования, отопительных печей и неосторожное обращение с огнем. В МЧС по региону рекомендуют надзорным органам и властям на местах усилить проведение превентивных мероприятий и профилактической работы с населением.

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