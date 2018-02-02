Из-за малоснежной зимы животные могут покинуть нацпарк «Таганай»

Фото с сайта www.taganay.org

Отсутствие снега делает зайцев, рябчиков и куропаток легкой добычей для хищников. В то же время лисицам становится трудно мышковать, им приходится преодолевать огромные расстояния в поисках пищи.

Сейчас наибольшая глубина сугробов на территории парка всего 40 сантиметров, сообщает пресс-служба «Таганая». Такие условия могут привести к тому, что животные мигрируют, будут искать новые места для обитания. Тенденцию к уменьшению толщины снега работники нацпарка наблюдают уже несколько лет.

«Зимой 2006-2007 сугробы достигали 100 сантиметров, через год – только 45, затем 50. В 2012-2013 толщина снежного покрова увеличилась до 57, в следующем году подросла до 62 и на протяжении трех сезонов колебалась от 50 до 57 сантиметров», - сообщили в пресс-службе национального парка.

Но шанс пополнить снежные запасы у Таганая еще есть. По данным наблюдений прежних лет, февраль и март могут быть щедрыми на осадки.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 02.02.2018 г.»