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Из-за малоснежной зимы животные могут покинуть нацпарк «Таганай»
02.02.2018 г. 11:35
Отсутствие снега делает зайцев, рябчиков и куропаток легкой добычей для хищников. В то же время лисицам становится трудно мышковать, им приходится преодолевать огромные расстояния в поисках пищи.
Сейчас наибольшая глубина сугробов на территории парка всего 40 сантиметров, сообщает пресс-служба «Таганая». Такие условия могут привести к тому, что животные мигрируют, будут искать новые места для обитания. Тенденцию к уменьшению толщины снега работники нацпарка наблюдают уже несколько лет.
«Зимой 2006-2007 сугробы достигали 100 сантиметров, через год – только 45, затем 50. В 2012-2013 толщина снежного покрова увеличилась до 57, в следующем году подросла до 62 и на протяжении трех сезонов колебалась от 50 до 57 сантиметров», - сообщили в пресс-службе национального парка.
Но шанс пополнить снежные запасы у Таганая еще есть. По данным наблюдений прежних лет, февраль и март могут быть щедрыми на осадки.
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