В Челябинской области потеплеет до -5 градусов

Фото с сайта obozrenie.kz

Такая температура ожидается сегодня, 2 февраля, в течение дня. В ночь на субботу, 3 февраля, и воскресенье на Южном Урале синоптики обещают -15 - -20. В низинах температура опустится до -25. В Челябинске в пятницу и субботу днем ожидается -8 - -10, в воскресенье — -7 - -9. В ночные часы на выходные синоптики прогнозируют -20 - -22.

По данным челябинского гидрометцентра, сегодня местами возможны небольшие снегопады. В субботу и воскресенье осадков не ожидается.

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