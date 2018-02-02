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Житель Карабаша получил 20 лет колонии за изнасилование и убийство 14-летнего подростка
02.02.2018 г. 11:21
По версии следствия, в апреле 2017 года 27-летний пьяный мужчина встретил на одной из улиц незнакомого ребенка и пригласил его под предлогом распития алкоголя в свой дом. Там южноуралец совершил в отношении мальчика действия сексуального характера, а затем нанес ему несколько ударов по голове тупым предметом, сообщили в пресс-службе областного суда. Чтобы скрыть преступление, мужчина отнес подростка в соседний заброшенный дом, где поджег вместе со строительным мусором. От полученных травм и ожогов мальчик скончался.
Жителя Карабаша отправили в колонию строгого режима на 20 лет. После освобождения свобода мужчины будет ограничена еще на 1,5 года. Кроме того, с осужденного взыскали 1,2 млн рублей в пользу родителей убитого в качестве компенсации морального вреда.
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