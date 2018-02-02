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В Челябинске экс-супругов будут судить за продажу более 20 тыс. бутылок поддельного алкоголя
02.02.2018 г. 11:18
Фото с сайта 74.мвд.рф
Также у мужчины и женщины изъяли 500 пачек контрафактных табачных изделий. Большая часть товаров была изготовлена в Казахстане. Общая стоимость изъятой продукции составила 4,7 млн рублей.
По версии следствия, челябинцы приобретали и продавали немаркированные бутылки с алкоголем и табачные изделия с июня 2016-го по февраль 2017 года. На недвижимость обвиняемых наложен арест на сумму более 1,7 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в областной прокуратуре.
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