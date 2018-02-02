«Челябинское эхо» разыграет сертификат в СПА-центр

Розыгрыш запущен в соцсети "ВКонтакте" в группе радиостанции. Победитель выиграет сертификат на двоих. В него включены посещение бассейна с джакузи, хамама, сауны, тренажерного зала, а также услуги массажиста.

Желающие поучаствовать в акции «Эхо любви» должны оставить селфи с любимым человеком в группе радиостанции под записью о розыгрыше, а также вступить в саму группу и сделать репост розыгрыша. Конкурс проводится для жителей города старше 18 лет. Подробно о других условиях - также на странице радиостанции во "ВКонтакте". Итоги будут подведены 14 февраля.

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