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В Челябинске мужчина после ссоры с продавцом попытался поджечь его киоск
02.02.2018 г. 09:36
Фото с сайта tvtomsk.ru
Инцидент произошел утром в среду, 31 января, на улице Гагарина в Ленинском районе. Хозяин ларька из окна своей квартиры увидел мужчину, который обливал киоск жидкостью из пластиковой бутылки, и вызвал полицейских. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали 19-летнего челябинца. Он рассказал, что хотел отомстить продавцу, с которым поругался накануне. Рядом с ларьком правоохранители обнаружили бутылку с бензином и несколько использованных спичек.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
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