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В челябинском музее искусств из-за плохого отопления замерзают картины
02.02.2018 г. 09:27
Батареи в известном в Челябинске доме Яушевых чуть теплые, окна в галерее большие, и помещение просто не прогревается. Из-за этого в четверг, 1 февраля, руководство было вынуждено закрыть музей на два часа раньше. При этом выставка работ Пабло Пикассо работала в обычном режиме - до 20:00, сообщается на официальной странице челябинского музея изобразительных искусств в соцсети «ВКонтакте». Сегодня и в выходные галерея будет работать по графику до 20:00.
Здание на Труда, 92а заметно обветшало и давно требует реконструкции. При этом в помещениях с картинами следует поддерживать определенный температурный режим - резкие перепады могут навредить сохранности полотен. Ремонт в музее обещают сделать в преддверии саммитов ШОС и БРИКС.
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